Кендрик Перкинс – о Уэстбруке на скамейке: «Это начало конца в его отношениях с «Лейкерс»

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс спрогнозировал, к чему приведет перевод разыгрывающего «Лейкерс» на скамейку запасных.

«Это своего рода проверка, собеседование для Рассела Уэстбрука. Речь не только о том, что ему надо помогать «Лейкерс» одерживать победы, но и о том, что весь остальной мир будет наблюдать за тем, как он справляется с этой ситуацией. И я искренне сомневаюсь, что он справится с этим хорошо.

Не забывайте, почему он пропустил предыдущую игру, потому что у него была травма подколенного сухожилия, он винил в ней и тренерский штаб, которые решили выпустить его со скамейки запасных, а он не привык к этому. Говорю вам все это прямо сейчас, Расселл Уэстбрук недоволен этой ситуацией, и это только первый шаг, начало конца в отношениях Расселла Уэстбрука с «Лейкерс», – заявил Перкинс.

В матче с «Миннесотой» (102:111) Уэстбрук вышел со скамейки запасных впервые с дебютного для него в НБА сезона-08/09, когда провел в качестве резервиста единственные в карьере 17 игр.

Уэстбруку удалось оживить игру «озерников» во второй четверти, когда он набрал 10 очков. Всего на его счету 18 очков (6 из 17 с игры), 8 подборов и 3 передачи при 5 потерях за 33 минуты.

После игры Расселл сказал, что «готов сделать все для своей команды».

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