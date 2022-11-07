Дубай больше не претендует на «Финал четырех» Евролиги в 2023 году, Каунас снова фаворит (BasketNews)

По информации BasketNews, Дубай больше не претендует на организацию «Финала четырех» Евролиги в 2023 году.

Согласно источникам, Дубай отказался от возможности стать хозяином решающего мероприятия европейского клубного сезона.

Как сообщает греческий журналист Костас Мелайесс, с высокой вероятностью «Финал четырех» Евролиги примет Каунас.

Каунас назывался фаворитом на проведение «Финала четырех» до появления кандидатуры Дубая.

Как ожидается, официальное объявление о месте проведения решающих матчей состоится в ноябре.

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