Дубай больше не претендует на «Финал четырех» Евролиги в 2023 году, Каунас снова фаворит (BasketNews)
По информации BasketNews, Дубай больше не претендует на организацию «Финала четырех» Евролиги в 2023 году.
Согласно источникам, Дубай отказался от возможности стать хозяином решающего мероприятия европейского клубного сезона.
Как сообщает греческий журналист Костас Мелайесс, с высокой вероятностью «Финал четырех» Евролиги примет Каунас.
Каунас назывался фаворитом на проведение «Финала четырех» до появления кандидатуры Дубая.
Как ожидается, официальное объявление о месте проведения решающих матчей Евролиги состоится в ноябре.
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