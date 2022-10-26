Дубай может принять «Финал четырех» Евролиги в сезоне-22/23

«Финал четырех» этого сезона может пройти в Дубае.

Об этом сообщает BasketNews.

Крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов рассматривался в качестве претендента на организацию «Финала четырех» в будущем, но с высокой вероятностью может принять решающие матчи Евролиги уже в 2023 году.

В Дубае имеется арена уровня НБА на 17 тысяч зрителей.

Ранее стало известно, что главный кандидат на проведение «Финала четырех» сезона-22/23 Каунас столкнулся с финансовыми трудностями.

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