«Жальгирис» отыгрался с «-20» в матче с «Альбой», это рекорд клуба

совершил крупнейший камбэк за всю историю выступления клуба в Евролиге.

Во второй четверти матча против «Альбы» литовская команда уступала 20 очков, но сумела добиться победы со счетом 88:81.

Это самое большое отставание, которое сумел отыграть «Жальгирис», с 2007 года, когда была введена соответствующая статистика.

Команда имеет показатели 3-3 и делит седьмое место в с несколькими командами.

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