«Надвигается кризис». Правительство Литвы не выделит 1 млн евро на проведение «Финала четырех» Евролиги

Генеральный менеджер заявил, что правительство Литвы отказалось выделить 1 миллион евро на проведение «Финала четырех» в Каунасе.

«Они сообщили, что не предоставит необходимые средства, потому что надвигается кризис и на такие мероприятия нет денег. Мы принимаем это как факт. Мы подготовили для Евролиги весь план проведения и, с учетом поддержки муниципалитета, готовы принять «Финал четырех».

Мы надеялись, что правительство также поможет. Теперь мы ждем ответа от Евролиги. Шансы провести «Финал четырех» невелики, потому что наш проект очень маленький по сравнению с предложениями других кандидатов», – сказал Мотеюнас.

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