«Автодор» подписал Раде Загораца

Саратовский заключил соглашение до конца сезона-22/23 с форвардом сборной Сербии Раде Загорацем (27 лет, 204 см).

На протяжении последних четырех лет Загорац защищал цвета «Партизана».

В 28 встречах Адриатической лиги-21/22 средние показатели Раде составили 5,0 очка и 3,3 подбора за 17,7 минуты игрового времени. В минувшем розыгрыше Еврокубка форвард принял участие в 14 матчах, в среднем набирая 3,3 очка и делая 2,9 подбора за 14,7 минуты на паркете.

За плечами Загораца 5 игр в составе национальной команды Сербии в квалификации Евробаскета-2022 и Кубка мира-2023. Кроме того, новичок «Автодора» выиграл первенство Европы U20 в 2015-м с молодежной сборной и первенство Европы U18 в 2012-м с юниорской сборной страны.

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