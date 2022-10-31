Расселл Уэстбрук исполнил танец шимми после эффектного обыгрыша Джамала Мюррэя

Разыгрывающий «Лейкерс» отпраздновал успешную атаку против разыгрывающего танцем шимми.

Уэстбрук обыграл Мюррэя при помощи серии переводов мяча между ног и исполнил лэй-ап.

В воскресенье «Лейкерс» прервали серию из пяти поражений подряд, победив на своей площадке «Денвер» (121:110). Уэстбрук записал на свой счет 18 очков (6 из 12 с игры), 8 подборов и 8 передач за 32 минуты со скамейки.

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