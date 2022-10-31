Расселл Уэстбрук исполнил танец шимми после эффектного обыгрыша Джамала Мюррэя
Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук отпраздновал успешную атаку против разыгрывающего «Денвера» Джамала Мюррэя танцем шимми.
Уэстбрук обыграл Мюррэя при помощи серии переводов мяча между ног и исполнил лэй-ап.
В воскресенье «Лейкерс» прервали серию из пяти поражений подряд, победив на своей площадке «Денвер» (121:110). Уэстбрук записал на свой счет 18 очков (6 из 12 с игры), 8 подборов и 8 передач за 32 минуты со скамейки.
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