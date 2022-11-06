Сергей Базаревич: «У «Самары» был какой-то ментальный провал в начале матча»

Главный тренер «Самары» посетовал на неудачную игру команды в стартовые минуты матча Единой лиги ВТБ против МБА (74:82).

Москвичи выиграли первую четверть со счетом 26:15 и не позволили «Самаре» отыграться по ходу встречи.

Очень неприятное поражение. К сожалению, был какой-то ментальный провал в начале матча. Причем мы предупреждали наших игроков, что нам нужно будет уравнять энтузиазм соперника в начале игры.

Играли до конца, но, к сожалению, когда мы возвращались, то совершали ментальные ошибки, которые не позволяли переломить ход встречи или заставить соперника нервничать.

Из положительного – мы продолжали бороться. Но процесс построения команды не бывает только поступательным – и сегодня, наверное, был один из тех вечеров, когда все пошло не так, как нам бы хотелось», – сказал Базаревич.

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