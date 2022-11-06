Василий Карасев: «Не верили, что можем обыграть «Самару», но через защиту, через работу, желание все восстановили»

Главный тренер МБА Василий Карасев похвалил свою команду за самоотдачу в матче Единой лиги ВТБ против «Самару» (82:74).

«Мы прекрасно знали, что будет очень тяжелая игра: в межсезонье хорошо укомплектовалась иностранцами и российскими игроками и уже показывала хороший баскетбол. Но мы правильно расставили акценты, и тон, заданный в первой четверти, позволил нам завершить игру победой.

Хотя были моменты, когда мы то ли не верили, что можем обыграть «Самару» на ее площадке, были глупые потери на ровном месте – но через защиту, через работу, желание все восстановили», – сказал Карасев.

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