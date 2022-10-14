Илона Корстин: «Самара» вложила немалую часть бюджета в качественных легионеров. Все ли американцы подходят этой команде — вопрос»

Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин оценила старт «Самары» в сезоне-2022/23.

«С одной стороны, команда очень серьезно укомплектовалась в межсезонье, подписав пятерых американцев. Думаю, что клуб действительно вложил немалую часть своего бюджета в качественных легионеров. Все ли американцы подходят этой команде — вопрос.

Да, это только начало сезона, и мы видим, что в отличие от МБА, где заметна командная игра, здесь все крутится вокруг легионеров-лидеров — Маркоса Найта и . Они проводят больше всего времени на площадке и набирают больше всего очков, через них строится большая часть комбинаций.

К тому же, в отличие от МБА, у «Самары» более сложный старт сезона. Первая игра была с ЦСКА, в которой москвичи оказались намного сильнее. Думаю, это поражение было как холодный душ для «Самары». Дальше команда Базаревича играла с «Локо», который после поражения от МБА провел работу над ошибками и не захотел проигрывать еще одному новичку Лиги. Третья игра — с «Енисеем» — стала уже победной.

Если сравнивать две команды на бумаге, то у «Самары» состав посильнее, чем у красноярцев. И при этом «Енисей» достойно боролся, долгое время лидировал в счете и уступил лишь в овертайме. Мы ожидали немного большего от «Самары», но это только начало сезона, прошло лишь три матча. И у «Самары», и у МБА еще все впереди», – передает слова Илоны Корстин официальный сайт Лиги ВТБ.

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