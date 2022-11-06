Энтони Дэвис: «Я должен требовать мяч»

Центровой «Лейкерс» ответил на вопрос, как он может исправить свою низкую результативность в этом сезоне.

«Я должен требовать мяч. Нельзя позволять себе играть четыре, пять или шесть минут без единого броска, независимо от того, идет у меня бросок или нет», – заявил Дэвис.

В последнем матче против «Юты» (116:130) Дэвис набрал 20 очков в первой половине, после чего сделал всего четыре броска во второй и завершил встречу с 22 очками.

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