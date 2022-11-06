Леброн и Дэвис реализуют по 26% бросков с дистанции в этом сезоне, Уэстбрук – 33%

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Энтони Дэвис Баскетбол

Звездный игроки «Лейкерс» испытывают трудности с реализацией бросков с дистанции (Jump Shots) на старте нынешнего сезона.

Леброн Джеймс реализовал только 25,9% таких попыток, Энтони Дэвис – 26%. Расселл Уэстбрук попал 33,3% бросков с дистанции.

«Лейкерс» имеют показатели 2-6 и занимают 14-е место в таблице Западной конференции.

Внезапный спаситель «Лейкерс» – игрок без стабильного места в клубе. Год назад он работал уборщиком кладбища

Новый рекорд Леброна – по числу игр с 20+ очками. А где лидируют Джордан, Карим и Чемберлен?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные