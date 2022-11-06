Звездный игроки «Лейкерс» испытывают трудности с реализацией бросков с дистанции (Jump Shots) на старте нынешнего сезона.

реализовал только 25,9% таких попыток, – 26%. попал 33,3% бросков с дистанции.

«Лейкерс» имеют показатели 2-6 и занимают 14-е место в таблице Западной конференции.

Внезапный спаситель «Лейкерс» – игрок без стабильного места в клубе. Год назад он работал уборщиком кладбища

Новый рекорд Леброна – по числу игр с 20+ очками. А где лидируют Джордан, Карим и Чемберлен?