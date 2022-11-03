Патрик Беверли: «Уэстбрук получает больше пространства, когда играет со 2-й группой»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Патрик Беверли Энтони Дэвис Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли прокомментировал перевод Расселла Уэстбрука на скамейку запасных.

«Расс – совершенно точно профессионал. Важно не то, кто начинает игру, а то, кто ее заканчивает. Он получает больше пространства, когда играет со второй группой. Это маленькая пятерка, которая отлично ему подходит. Очевидно, что Леброн Джеймс и Энтони Дэвис должны больше владеть мячом, чтобы команда побеждала», – сказал Беверли.

Сам Уэстбрук недавно признал, что может выходить со скамейки и быть полезным для команды в этой роли.

«Леброна нужно обменять» – такие призывы к «Лейкерс» уже идут. Одна проблема: это запрещено до лета

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