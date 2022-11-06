Эван Фурнье – о роли запасного: «Что есть, то есть. Это мой 11-й сезон»

Атакующий защитник спокойно отнесся к роли запасного в матче против «Бостона» (118:133).

В последних встречах француз уступил место в стартовом составе Квентину Граймсу. В субботу Грайм выбыл из-за травмы, и в основе появился .

«Что есть, то есть. Это мой 11-й сезон, поэтому я знаю, что может произойти много всего. Мы видим это каждый год. В прошлом году такое случилось с .

Я буду делать все возможное в этой ситуации. Постараюсь быть хорошим одноклубником и помочь команде победить. Оставаться профессионалом и делать свою работу – это все, что мне сейчас нужно», – заявил Фурнье.

30-летний баскетболист также отметил, что главный тренер «Никс» не должен объяснять свои решения по изменению стартового состава.

«Ему не нужно объясняться. Он принял решение. Мы должны двигаться вперед как одна команда», – сказал Фурнье.

Внезапный спаситель «Лейкерс» – игрок без стабильного места в клубе. Год назад он работал уборщиком кладбища