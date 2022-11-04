«Проигрывает вся команда». Том Тибодо пока не планирует изменения в стартовой пятерке «Никс»

Теги Нью-Йорк НБА Том Тибодо Баскетбол

Главный тренер «Никс» Том Тибодо заявил, что пока что не планирует вносить изменения в стартовую пятерку команды, которая стартовала в сезоне с результатом 3-4.

Игроки основы «Нью-Йорка» занимают 27-е место в защитном рейтинге НБА.

«Посмотрим, как все будет развиваться. Хочется сделать так, чтобы команда хорошо смотрелась во всех аспектах.

Не уверен, что стоит возлагать всю ответственность на какую-то конкретную группу игроков. Сочетания на площадке часто меняются. Выигрывает вся команда, проигрывает вся команда. Есть определенные моменты, которые надо укреплять», – заявил Тибодо.

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