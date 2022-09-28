Том Тибодо: «Эван Фурнье – фаворит в борьбе за стартовую позицию атакующего защитника «Никс»

Главный тренер «Нью-Йорка» Том Тибодо заявил, что планирует выпускать Эвана Фурнье в стартовой пятерке.
«С Джейленом Брансоном, с Ар Джеем Барреттом и Джулиусом Рэндлом нам нужен снайпер на позиции атакующего защитника. К началу тренировочного лагеря Эван Фурнье является фаворитом в борьбе за эту позицию», – сказал Тибодо.
В прошлом сезоне 29-летний баскетболист набирал 14,1 очка в среднем за матч при реализации 38,9% из-за дуги.
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