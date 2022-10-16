Кэм Реддиш не подпишет продление контракта с «Никс»

Форвард (23 год, 203 см) не будет подписывать продление контракта с клубом до старта сезона-2022/23. Крайний срок – понедельник, 17 октября.

Следующим летом Реддиш станет ограниченно свободным агентом.

Форварда обменяли в «Нью-Йорк» в январе этого года. Он провел за команду 15 матчей, в среднем набирая 6,1 очка за 14:21 на площадке.

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