Чемпионат Италии. «Милан» сразится в гостях с «Викторией Либертас», «Виртус» примет «Реджо-Эмилию» и другие матчи

В воскресенье, 6 ноября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А состоятся семь матчей.

сразится в гостях с «Викторией Либертас», примет «Реджо-Эмилию».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Дертона – 5-0, Виртус – 5-0, Милан – 4-1, Венеция – 3-2, – 3-2, Тренто – 3-2, Варезе – 3-2, Бриндизи – 2-3, – 2-3, – 2-3, Реджо-Эмилия – 2-3, – 2-4, Тревизо – 2-4, Верона – 1-4, Скафати – 1-4, Триест – 1-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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