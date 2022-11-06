Чемпионат Италии. «Милан» сразится в гостях с «Викторией Либертас», «Виртус» примет «Реджо-Эмилию» и другие матчи

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В воскресенье, 6 ноября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А состоятся семь матчей.

«Милан» сразится в гостях с «Викторией Либертас», «Виртус» примет «Реджо-Эмилию».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Скафати – Варезе
Дата проведения
6 ноября, 18.00, «PalaEldo»
Онлайн матча

Виктория Либертас – EA7 Эмпорио Армани Милан
Дата проведения
6 ноября, 19.00, «Vitrifrigo Arena»
Онлайн матча

Верона – Тренто
Дата проведения
6 ноября, 19.30, «PalaOlimpia»
Онлайн матча

Триест – Динамо Сассари
Дата проведения
6 ноября, 20.30, «Allianz Dome»
Онлайн матча

Бриндизи – Дертона
Дата проведения
6 ноября, 21.00, «PalaPentassuglia»
Онлайн матча

Рейер Венеция – Наполи
Дата проведения
6 ноября, 21.30, «Palasport Taliercio»
Онлайн матча

Виртус – Реджо-Эмилия
Дата проведения
6 ноября, 22.30, «Virtus Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Дертона – 5-0, Виртус – 5-0, Милан – 4-1, Венеция – 3-2, Виктория Либертас – 3-2, Тренто – 3-2, Варезе – 3-2, Бриндизи – 2-3, Наполи – 2-3, Динамо Сассари – 2-3, Реджо-Эмилия – 2-3, Брешия – 2-4, Тревизо – 2-4, Верона – 1-4, Скафати – 1-4, Триест – 1-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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