Чемпионат Италии. «Динамо Сассари» против «Виртуса», «Брешия» – «Виктория Либертас»

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В субботу, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А «Динамо Сассари» примет «Виртус», «Брешия» встретится с «Виктория Либертас».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Динамо Сассари – Виртус
Дата проведения
29 октября, 19.00, «Palasport Roberta Serradimigni»
Онлайн матча

Брешия – Виктория Либертас
Дата проведения
29 октября, 21.30, «PalaLeonessa»
Онлайн матча

Положение команд: Дертона – 4-0, Виртус – 4-0, Милан – 3-1, Венеция – 3-1, Виктория Либертас – 2-2, Брешия – 2-2, Динамо Сассари – 2-2, Тренто – 2-2, Варезе – 2-2, Бриндизи – 2-2, Наполи – 2-2, Верона – 1-3, Тревизо – 1-3, Реджо-Эмилия – 1-3, Скафати – 1-3, Триест – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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