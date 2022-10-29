Чемпионат Италии. «Динамо Сассари» против «Виртуса», «Брешия» – «Виктория Либертас»

В субботу, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А «Динамо Сассари» примет , встретится с «Виктория Либертас».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Дертона – 4-0, Виртус – 4-0, Милан – 3-1, Венеция – 3-1, – 2-2, Брешия – 2-2, – 2-2, Тренто – 2-2, Варезе – 2-2, Бриндизи – 2-2, Наполи – 2-2, Верона – 1-3, Тревизо – 1-3, Реджо-Эмилия – 1-3, Скафати – 1-3, Триест – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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