Чемпионат Италии. «Тревизо» сыграет с «Брешией»

В субботу, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А «Тревизо» дома сыграет с «Брешией».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Дертона – 5-0, Виртус – 5-0, Милан – 4-1, Венеция – 3-2, Виктория Либертас – 3-2, Тренто – 3-2, Варезе – 3-2, Бриндизи – 2-3, Наполи – 2-3, – 2-3, Динамо Сассари – 2-3, Реджо-Эмилия – 2-3, Верона – 1-4, Тревизо – 1-4, Скафати – 1-4, Триест – 1-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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