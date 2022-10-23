Чемпионат Италии. «Милан» сыграет в гостях с «Венецией», «Виртус» примет «Тревизо» и другие матчи
В воскресенье, 23 октября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А состоятся шесть матчей.
«Милан» сыграет в гостях с «Венецией», «Виртус» примет «Тревизо».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 октября, 13.00, «Palasport Roberta Serradimigni»
- Дата проведения
- 23 октября, 18.00, «PalaPentassuglia»
- Дата проведения
- 23 октября, 19.10, «Palasport Taliercio»
- Дата проведения
- 23 октября, 19.30, «PalaEldo»
- Дата проведения
- 23 октября, 19.30, «Vitrifrigo Arena»
- Дата проведения
- 23 октября, 21.00, «Virtus Arena»
Положение команд: Дертона – 4-0, Виртус – 3-0, Милан – 3-0, Виктория Либертас – 2-1, Венеция – 2-1, Брешия – 2-1, Тренто – 2-1, Варезе – 2-2, Динамо Сассари – 1-2, Бриндизи – 1-2, Верона – 1-2, Наполи – 1-2, Тревизо – 1-2, Реджо-Эмилия – 1-3, Скафати – 0-3, Триест – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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