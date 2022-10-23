Чемпионат Италии. «Милан» сыграет в гостях с «Венецией», «Виртус» примет «Тревизо» и другие матчи

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В воскресенье, 23 октября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А состоятся шесть матчей.

«Милан» сыграет в гостях с «Венецией», «Виртус» примет «Тревизо».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Динамо Сассари – Тренто 45:34 (перерыв)
Дата проведения
23 октября, 13.00, «Palasport Roberta Serradimigni»
Онлайн матча

Бриндизи – Брешия
Дата проведения
23 октября, 18.00, «PalaPentassuglia»
Онлайн матча

Рейер Венеция – EA7 Эмпорио Армани Милан
Дата проведения
23 октября, 19.10, «Palasport Taliercio»
Онлайн матча

Скафати – Верона
Дата проведения
23 октября, 19.30, «PalaEldo»
Онлайн матча

Виктория Либертас – Наполи
Дата проведения
23 октября, 19.30, «Vitrifrigo Arena»
Онлайн матча

Виртус – Тревизо
Дата проведения
23 октября, 21.00, «Virtus Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Дертона – 4-0, Виртус – 3-0, Милан – 3-0, Виктория Либертас – 2-1, Венеция – 2-1, Брешия – 2-1, Тренто – 2-1, Варезе – 2-2, Динамо Сассари – 1-2, Бриндизи – 1-2, Верона – 1-2, Наполи – 1-2, Тревизо – 1-2, Реджо-Эмилия – 1-3, Скафати – 0-3, Триест – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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