Чемпионат Италии. «Милан» сыграет в гостях с «Венецией», «Виртус» примет «Тревизо» и другие матчи

В воскресенье, 23 октября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А состоятся шесть матчей.

сыграет в гостях с «Венецией», примет «Тревизо».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Дертона – 4-0, Виртус – 3-0, Милан – 3-0, – 2-1, Венеция – 2-1, Брешия – 2-1, Тренто – 2-1, Варезе – 2-2, – 1-2, Бриндизи – 1-2, Верона – 1-2, – 1-2, Тревизо – 1-2, Реджо-Эмилия – 1-3, Скафати – 0-3, Триест – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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