Чемпионат Италии. «Варезе» сыграет с «Тревизо», «Милан» встретится с «Вероной» и другие матчи

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В воскресенье, 30 октября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А состоятся шесть матчей.

«Варезе» сыграет с «Тревизо», «Милан» встретится с «Вероной».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Тренто – Скафати
Дата проведения
30 октября, 18.00, «PalaTrento»
Онлайн матча

Варезе – Тревизо
Дата проведения
30 октября, 19.00, «Enerxenia Arena»
Онлайн матча

Дертона – Рейер Венеция
Дата проведения
30 октября, 19.30, «Palasport Paolo Ferraris»
Онлайн матча

EA7 Эмпорио Армани Милан – Верона
Дата проведения
30 октября, 20.00, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Реджо-Эмилия – Бриндизи
Дата проведения
30 октября, 21.00, «Palasport Bigi»
Онлайн матча

Наполи – Триест
Дата проведения
30 октября, 22.00, «PalaEldo»
Онлайн матча

Положение команд: Дертона – 4-0, Виртус – 5-0, Милан – 3-1, Венеция – 3-1, Виктория Либертас – 3-2, Тренто – 2-2, Варезе – 2-2, Бриндизи – 2-2, Наполи – 2-2, Брешия – 2-3, Динамо Сассари – 2-3, Верона – 1-3, Тревизо – 1-3, Реджо-Эмилия – 1-3, Скафати – 1-3, Триест – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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