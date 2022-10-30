Чемпионат Италии. «Варезе» сыграет с «Тревизо», «Милан» встретится с «Вероной» и другие матчи

В воскресенье, 30 октября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А состоятся шесть матчей.

«Варезе» сыграет с «Тревизо», встретится с «Вероной».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Дертона – 4-0, Виртус – 5-0, Милан – 3-1, Венеция – 3-1, Виктория Либертас – 3-2, – 2-2, – 2-2, – 2-2, – 2-2, Брешия – 2-3, Динамо Сассари – 2-3, Верона – 1-3, Тревизо – 1-3, Реджо-Эмилия – 1-3, Скафати – 1-3, Триест – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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