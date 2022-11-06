Чемпионат Греции. «Олимпиакос» сыграет в гостях с «Ионикосом», «Панатинаикос» – с «Промитеасом»

В воскресенье, 6 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три матча.

«Олимпиакос» сыграет в гостях с «Ионикосом», – с .

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Ионикос – Олимпиакос Дата проведения 6 ноября, 16.45, «Kleisto Gymnastirio DAK Nikaias Platonas» Онлайн матча

Положение команд: – 4-0, – 4-1, Арис – 4-1, Панатинаикос – 3-1, Промитеас – 2-1, – 2-2, – 2-3, Колоссос – 2-3, Кардицас – 1-2, Ионикос – 1-3, Аполлон – 1-4, Лаврион – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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