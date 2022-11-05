Чемпионат Греции. «Арис» сыграет с «Аполлоном», «Лаврион» против АЕКа

В субботу, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги дома сыграет с «Аполлоном», примет АЕК.

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Арис – Аполлон Патрас Дата проведения 5 ноября, 17.00, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis» Онлайн матча

Колоссос – ПАОК Дата проведения 5 ноября, 17.00, «Kleiso Gymnastirio Kallitheas Rodou» Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 4-0, Панатинаикос – 3-1, – 3-1, Арис – 3-1, Промитеас – 2-1, Перистери – 2-2, – 2-2, Кардицас – 1-2, Колоссос – 1-3, Ионикос – 1-3, Аполлон – 1-3, Лаврион – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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