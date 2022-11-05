Чемпионат Греции. «Арис» сыграет с «Аполлоном», «Лаврион» против АЕКа
В субботу, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Арис» дома сыграет с «Аполлоном», «Лаврион» примет АЕК.
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 ноября, 17.00, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
- Дата проведения
- 5 ноября, 17.00, «Kleiso Gymnastirio Kallitheas Rodou»
- Дата проведения
- 5 ноября, 20.15, «Kleisto Gymnastirio Lavriou»
Положение команд: Олимпиакос – 4-0, Панатинаикос – 3-1, АЕК – 3-1, Арис – 3-1, Промитеас – 2-1, Перистери – 2-2, ПАОК – 2-2, Кардицас – 1-2, Колоссос – 1-3, Ионикос – 1-3, Аполлон – 1-3, Лаврион – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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