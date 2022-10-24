Чемпионат Греции. «Арис» встретится с «Олимпиакосом»

В понедельник, 24 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Арис» дома встретится с .

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Арис – Олимпиакос Дата проведения 24 октября, 19.15, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis» Онлайн матча

Положение команд: АЕК – 3-0, – 2-0, Олимпиакос – 2-0, Панатинаикос – 2-1, Промитеас – 2-1, Перистери – 1-2, Ионикос – 1-2, Кардицас – 1-2, Колоссос – 1-2, Аполлон – 1-2, ПАОК – 1-2, Лаврион – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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