Чемпионат Греции. АЕК против «Ариса», ПАОК встретится с «Ионикосом» и другие матчи
В субботу, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги АЕК дома сыграет против «Ариса», ПАОК встретится с «Ионикосом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 октября, 15.45, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia»
- Дата проведения
- 29 октября, 17.00, «Kleisto Gymnastirio Apollona Patras»
- Дата проведения
- 29 октября, 19.15, «Kleisto Gipedo PAOK»
Положение команд: Олимпиакос – 3-0, АЕК – 3-0, Арис – 2-1, Панатинаикос – 2-1, Промитеас – 2-1, Перистери – 1-2, Ионикос – 1-2, Кардицас – 1-2, Колоссос – 1-2, Аполлон – 1-2, ПАОК – 1-2, Лаврион – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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