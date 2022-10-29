Чемпионат Греции. АЕК против «Ариса», ПАОК встретится с «Ионикосом» и другие матчи

В субботу, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги АЕК дома сыграет против «Ариса», встретится с «Ионикосом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

АЕК – Арис Дата проведения 29 октября, 15.45, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia» Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 3-0, – 3-0, – 2-1, Панатинаикос – 2-1, Промитеас – 2-1, – 1-2, Ионикос – 1-2, Кардицас – 1-2, Колоссос – 1-2, Аполлон – 1-2, ПАОК – 1-2, Лаврион – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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