Чемпионат Греции. АЕК против «Ариса», ПАОК встретится с «Ионикосом» и другие матчи

Теги результаты Арис АЕК ПАОК чемпионат Греции Аполлон Патрас Перистери Ионикос Баскетбол

В субботу, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги АЕК дома сыграет против «Ариса», ПАОК встретится с «Ионикосом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

АЕК – Арис
Дата проведения
29 октября, 15.45, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia»
Онлайн матча

Аполлон Патрас – Перистери
Дата проведения
29 октября, 17.00, «Kleisto Gymnastirio Apollona Patras»
Онлайн матча

ПАОК – Ионикос
Дата проведения
29 октября, 19.15, «Kleisto Gipedo PAOK»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 3-0, АЕК – 3-0, Арис – 2-1, Панатинаикос – 2-1, Промитеас – 2-1, Перистери – 1-2, Ионикос – 1-2, Кардицас – 1-2, Колоссос – 1-2, Аполлон – 1-2, ПАОК – 1-2, Лаврион – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Инвестиции в бывших зеков и дом для семьи Джорджа Флойда. Кайри Ирвинг – еще и специфичный бизнесмен

«Не попадем и монеткой в океан». «Лейкерс» мажут вообще все на старте сезона, и Леброн взбешен

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные