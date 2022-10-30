Чемпионат Греции. «Панатинаикос» – «Колоссос», «Олимпиакос» против «Лавриона»

В воскресенье, 30 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Панатинаикос» примет «Колоссос», дома сыграет против .

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос – 3-0, АЕК – 3-1, Арис – 3-1, – 2-1, Промитеас – 2-1, Перистери – 2-2, ПАОК – 2-2, Кардицас – 1-2, Колоссос – 1-2, Ионикос – 1-3, Аполлон – 1-3, Лаврион – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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