Чемпионат Греции. «Панатинаикос» – «Колоссос», «Олимпиакос» против «Лавриона»
В воскресенье, 30 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Панатинаикос» примет «Колоссос», «Олимпиакос» дома сыграет против «Лавриона».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 октября, 16.45, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 30 октября, 20.15, «Арена Мира и Дружбы»
Положение команд: Олимпиакос – 3-0, АЕК – 3-1, Арис – 3-1, Панатинаикос – 2-1, Промитеас – 2-1, Перистери – 2-2, ПАОК – 2-2, Кардицас – 1-2, Колоссос – 1-2, Ионикос – 1-3, Аполлон – 1-3, Лаврион – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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