«Бруклин» потребовал от Кайри Ирвинга выполнить 6 шагов, включая курсы по профилактике антисемитизма и встречу с лидерами еврейских общин

The Athletic опубликовал список мер, которые «Нетс» потребовали предпринять от защитника , если он хочет вернуться в клуб.

В настоящее время игрок отстранен на неопределенное время (как минимум, на пять матчей) из-за того, что он не сумел публично принести извинения после того, как опубликовал в своих соцсетях ссылку на фильм, продвигающий антисемитские штампы. Кроме того, Nike, который выпускал именные модели кроссовок Ирвинга, приостановил сотрудничество с ним.

Клуб хочет, чтобы Ирвинг:

1. Принес извинения за то, что опубликовал ссылку на фильм, и осудил его как опасный контент, а также дал понять, что не разделяет антисемитские убеждения.

2. Пожертвовал 500 тысяч долларов Антидиффамационной лиге на борьбу с ненавистью и нетерпимостью в обществе.

3. Прошел специальные курсы по повышению восприимчивости к подобным проблемам, которые для него организуют «Нетс».

4. Пошел специальные курсы по профилактике антисемитизма и ненависти, которые для него организуют «Нетс».

5. Встретился с представителями Антидиффамационной лиги, а также с лидерами еврейских общин .

6. После прохождения первых пяти шагов встретился с владельцем Джо Цаем и представителями клуба и продемонстрировал, что осознал свои ошибки и серьезность того вреда, который причинил, и заверил, что подобное поведение не повторится.

«Мы дадим ему время подумать, – еще в пятницу объяснил генеральный менеджер «Нетс» Шон Маркс. – Все зависит от него. Опять же, дела говорят громче, чем слова. Если он захочет все это проделать, то посмотрим, к чему это приведет».

Лига и профсоюз игроков выпустили несколько заявлений, в которых осудили позицию Кайри Ирвинга.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют