Адриатическая лига. «Игокеа» против «Будучности»
В субботу, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги боснийская «Игокеа» примет черногорскую «Будучность».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 ноября, 21.00, «Sportska Dvorana Laktaši»
Положение команд: Партизан Сербия – 5-0, Црвена Звезда Сербия – 4-0, ФМП Сербия – 4-1, Цедевита-Олимпия Словения – 3-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 3-2, Будучность Черногория – 3-2, Задар Хорватия – 3-2, Цибона Хорватия – 3-3, Морнар Бар Черногория – 3-3, Студентски Центар Черногория – 2-3, Сплит Хорватия – 2-4, Скопье Северная Македония - 1-5, Мега Сербия – 0-5, Борац Чачак Сербия – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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