Адриатическая лига. «Скопье» – «Морнар Бар», «Сплит» против «Цибоны»
В пятницу, 4 ноября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги северомакедонское «Скопье» примет черногорский «Морнар Бар».
Во встрече хорватских клубов «Сплит» дома сыграет против «Цибоны».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 ноября, 20.00, «Sportska sala Jane Sandanski»
- Дата проведения
- 4 ноября, 22.00, «Dvorana KK Split»
Положение команд: Партизан Сербия – 5-0, Црвена Звезда Сербия – 4-0, ФМП Сербия – 4-1, Цедевита-Олимпия Словения – 3-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 3-2, Будучность Черногория – 3-2, Задар Хорватия – 3-2, Цибона Хорватия – 3-2, Студентски Центар Черногория – 2-3, Морнар Бар Черногория – 2-3, Скопье Северная Македония - 1-4, Сплит Хорватия – 1-4, Мега Сербия – 0-5, Борац Чачак Сербия – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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