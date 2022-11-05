Данте Экзам выбыл из строя с травмой голеностопного сустава
Разыгрывающий «Партизана» Данте Экзам пропустит предстоящие матчи команды из-за травмы голеностопного сустава. Точный срок восстановления игрока пока неизвестен.
Согласно официальному сообщению клуба, нога австралийца в целях предосторожности находится в ортопедическом ботинке.
Экзам успешно начал сезон в составе белградской команды, набирая 9,8 очка в среднем за матч в Евролиге и 11,8 очка – в Адриатической лиге.
Ранее «Партизан» из-за перелома руки потерял на два месяца центрового Балшу Копривицу. Главный тренер Желько Обрадович заявил, что клуб рассмотрит возможность подписания новых игроков.
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