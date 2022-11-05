Данте Экзам выбыл из строя с травмой голеностопного сустава

Разыгрывающий пропустит предстоящие матчи команды из-за травмы голеностопного сустава. Точный срок восстановления игрока пока неизвестен.

Согласно официальному сообщению клуба, нога австралийца в целях предосторожности находится в ортопедическом ботинке.

Экзам успешно начал сезон в составе белградской команды, набирая 9,8 очка в среднем за матч в и 11,8 очка – в лиге.

Ранее «Партизан» из-за перелома руки потерял на два месяца центрового Балшу Копривицу. Главный тренер Желько Обрадович заявил, что клуб рассмотрит возможность подписания новых игроков.

Лидера Франции выгнали из сборной после перехода в «Зенит». Не за любовь к деньгам «Газпрома», а за вранье