Данте Экзам выбыл из строя с травмой голеностопного сустава

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Разыгрывающий «Партизана» Данте Экзам пропустит предстоящие матчи команды из-за травмы голеностопного сустава. Точный срок восстановления игрока пока неизвестен.

Согласно официальному сообщению клуба, нога австралийца в целях предосторожности находится в ортопедическом ботинке.

Экзам успешно начал сезон в составе белградской команды, набирая 9,8 очка в среднем за матч в Евролиге и 11,8 очка – в Адриатической лиге.

Ранее «Партизан» из-за перелома руки потерял на два месяца центрового Балшу Копривицу. Главный тренер Желько Обрадович заявил, что клуб рассмотрит возможность подписания новых игроков.

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