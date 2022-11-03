«Црвена Звезда» рассталась с Джейленом Адамсом

рассталась с разыгрывающим защитником Джейленом Адамсом (26 лет, 188 см).

MVP прошлого сезона австралийской лиги провел за белградский клуб два месяца. За это время он сыграл в трех матчах , набирая в среднем 5,7 очка, 2 подбора и 2,7 передачи.

Его показатели в лиге – 9,0 очка, 1,5 подбора и 2,5 передачи в среднем за встречу.

На счету Адамса 41 матч в НБА в составе «Атланты» и «Милуоки».

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