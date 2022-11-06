Митчелл Робинсон выбыл как минимум на неделю из-за травмы колена

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Центровой «Нью-Йорка» Митчелл Робинсон пропустит как минимум одну неделю из-за растяжения связки правого колена.

Игрок получил травму во второй четверти пятничного матча против «Филадельфии» (106:104).

Робинсон, который этим летом подписал с «Никс» продление контракта на 4 года и 60 миллионов долларов, в текущем сезоне набирает 6,5 очка, 6,4 подбора и 2,3 блок-шота в среднем за матч.

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