«Селтикс» установили рекорд клуба – 27 трехочковых в одном матче
Игроки «Бостона» установили новый рекорд клуба по количеству трехочковых попаданий в одном матче, реализовав 27 бросков из-за дуги в победном гостевом матче против «Нью-Йорка» (133:118).
Лидеры команды Джейсон Тейтум и Джейлен Браун забросили по 6 дальних мячей каждый. Браун набрал 30 очков, реализовав 6 из 11 из-за дуги. У Тейтума – 26 очков и 6 из 13.
Сэм Хаузер реализовал 5 из 8, Маркус Смарт – 3 из 5, Грант Уильямс – 2 из 4, Малкольм Брогдон – 2 из 5, Блэйк Гриффин – 1 из 2, Деррик Уайт – 1 из 2, Ноа Вонле – 1 из 1.
Каждый игрок команды забросил как минимум один трехочковый. В сумме «Селтикс» реализовали 27 из 51 (52,9 процента).
Предыдущий рекорд клуба (25 трехочковых) был установлен 15 февраля 2022 года в матче против «Филадельфии» (135:87).
Рекорд лиги принадлежит «Милуоки» – 29 трехочковых в матче против «Майами» (144:97) 29 декабря 2020 года. «Бостон» стал шестым клубом в истории, которому удалось забросить 27+ трехочковых в одном матче.
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