Джейсон Тейтум повторил достижение Лэрри Берда

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Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум стал вторым игроком в истории клуба, набиравшим 30+ очков в среднем за матч в первых восьми встречах сезона.

Ранее в истории «Селтикс» это удалось только легендарному Лэрри Берду в сезоне-1984/85.

Показатели Тейтума в первых восьми матчах текущего сезона – 30,9 очка, 8,5 подбора, 4,1 передачи, 0,9 перехвата и 1,4 блок-шота в среднем за матч.

«Селтикс» занимают третье место на Востоке с результатом 5-3.

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