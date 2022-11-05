Джейсон Тейтум повторил достижение Лэрри Берда

Форвард стал вторым игроком в истории клуба, набиравшим 30+ очков в среднем за матч в первых восьми встречах сезона.

Ранее в истории «Селтикс» это удалось только легендарному в сезоне-1984/85.

Показатели Тейтума в первых восьми матчах текущего сезона – 30,9 очка, 8,5 подбора, 4,1 передачи, 0,9 перехвата и 1,4 блок-шота в среднем за матч.

«Селтикс» занимают третье место на Востоке с результатом 5-3.

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