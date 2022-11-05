Хорфорд «сыграл на скрипке» Дерозану, который пожаловался судье на фол

Центровой во время матча против (123:119) посмеялся над форвардом соперника , который пожаловался судье на фол.

Арбитр зафиксировал аут от руки игрока «Селтикс», но Дерозан бросился показывать, что на нем фолили. В это время Хорфорд изобразил, будто играет на скрипке.

Эпизод произошел за 5:22 до конца четвертой четверти встречи.

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