Хорфорд «сыграл на скрипке» Дерозану, который пожаловался судье на фол

Теги Бостон Чикаго НБА видео Эл Хорфорд Демар Дерозан Баскетбол

Центровой «Бостона» Эл Хорфорд во время матча против «Чикаго» (123:119) посмеялся над форвардом соперника Демаром Дерозаном, который пожаловался судье на фол.

Арбитр зафиксировал аут от руки игрока «Селтикс», но Дерозан бросился показывать, что на нем фолили. В это время Хорфорд изобразил, будто играет на скрипке.

Эпизод произошел за 5:22 до конца четвертой четверти встречи.

«Не знаю, сколько гостиниц мы разрушили сексом». Кармен Электра – последняя победа Родмана в НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные