«Нетс» могут обменять Бена Симмонса на опытного снайпера (SNY)

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«Бруклин» хочет заполучить опытного игрока периметра с хорошим броском, пишет обозреватель SNY Ян Бегли.

По информации Бегли, «Нетс» вели поверхностные переговоры с одной из команд Западной конференции о потенциальной сделке.

Отмечается, что в рамках обмена «Бруклин» может расстаться с разыгрывающим Беном Симмонсом, которого часто критикуют за плохие бросковые навыки.

Недавно клуб уволил главного тренера Стива Нэша «по обоюдному согласию» и намерен внести некоторые изменения в текущий состав.

«Леброна нужно обменять» – такие призывы к «Лейкерс» уже идут. Одна проблема: это запрещено до лета

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