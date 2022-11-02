«Нетс» могут обменять Бена Симмонса на опытного снайпера (SNY)
«Бруклин» хочет заполучить опытного игрока периметра с хорошим броском, пишет обозреватель SNY Ян Бегли.
По информации Бегли, «Нетс» вели поверхностные переговоры с одной из команд Западной конференции о потенциальной сделке.
Отмечается, что в рамках обмена «Бруклин» может расстаться с разыгрывающим Беном Симмонсом, которого часто критикуют за плохие бросковые навыки.
Недавно клуб уволил главного тренера Стива Нэша «по обоюдному согласию» и намерен внести некоторые изменения в текущий состав.
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