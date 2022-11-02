«Нетс» могут обменять Бена Симмонса на опытного снайпера (SNY)

хочет заполучить опытного игрока периметра с хорошим броском, пишет обозреватель SNY Ян Бегли.

По информации Бегли, «Нетс» вели поверхностные переговоры с одной из команд Западной конференции о потенциальной сделке.

Отмечается, что в рамках обмена «Бруклин» может расстаться с разыгрывающим , которого часто критикуют за плохие бросковые навыки.

Недавно клуб уволил главного тренера «по обоюдному согласию» и намерен внести некоторые изменения в текущий состав.

«Леброна нужно обменять» – такие призывы к «Лейкерс» уже идут. Одна проблема: это запрещено до лета