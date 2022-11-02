Деян Радонич: «Желько Обрадович – лучший тренер в Европе»
Главный тренер «Панатинаикоса» Деян Радонич перед матчем против «Партизана» в Евролиге отдал должное своему визави Желимиру Обрадовичу.
В прошлом сезоне Радонич возглавлял «Црвену Звезду», которая является принципиальным соперником «Партизана». Между двумя белградскими клубами нередко возникали разногласия.
«Желько – лучший тренер в Европе. Мы в хороших отношения. Тем не менее, я сосредоточен на подготовке своей команды к этому матчу», – сказал Радонич.
Также черногорский специалист подтвердил, что новичок «Пао» Дуэйн Бэйкон примет участие в игре. Предстоящий матч станет дебютным для американского баскетболиста в составе «зеленых».
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