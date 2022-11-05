Стивен Адамс – о 19 подборах: «Я большой сукин сын. Не ждите, что кто-то из этих малышей будет контролировать щит»

Центровой сделал 19 подборов в пятничном матче против (130:99). Это шестой результат в карьере новозеландца, рекорд – 23 подбора.

После игры репортер спросил Адамса, как тому удается контролировать щит.

«Я большой сукин сын. Не ждите, что кто-то из этих малышей будет контролировать щит», – ответил центровой «Гризлис».

Адамс завершил матч с 13 очками, 19 подборами, 4 передачами, 2 перехватами и 2 блок-шотами.

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