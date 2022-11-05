Управленец НБА: «Кайри теперь интересен только «Лейкерс». Но сейчас уже они могут попросить у «Нетс» доплату пиком»
Несколько управленцев клубов НБА рассказали о том, как изменился спрос на разыгрывающего «Нетс» Кайри Ирвинга после скандала с продвижением антисемитского фильма.
В межсезонье-2022 Ирвинга пытались заполучить «Лейкерс», которые предлагали взамен Расселла Уэстбрука и драфт-пик.
«Кайри теперь интересен только «Лейкерс». Они по-прежнему готовы пойти на это», – заявил неназванный менеджер клуба Западной конференции.
Другой управленец выразил мнение, что теперь уже «Бруклину» придется доплачивать в обмене пиком, или же обмен состоится без привлечения драфт-активов.
По мнению управленцев, если обмен не состоится по ходу сезона, то Ирвинг перейдет в «Лейкерс» следующим летом как свободный агент.
«Больше он никого не интересует», – заявил менеджер.
В настоящее время Ирвинг отстранен «Бруклином» на неопределенный срок за то, что долго не мог извиниться после публикации в соцсетях ссылки на антисемитский фильм «От евреев к неграм: разбудите черную Америку».
Ирвинг извинился только через неделю после публикации сообщения.
«Леброна нужно обменять» – такие призывы к «Лейкерс» уже идут. Одна проблема: это запрещено до лета
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