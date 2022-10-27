Евролига. «Олимпиакос» – «Монако», «Реал» встретится с «Виртусом» и другие матчи

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Сегодня состоятся пять матчей 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Греческий «Олимпиакос» примет «Монако», «Реал» в Мадриде встретится с итальянским «Виртусом».

Сербский «Партизан» сыграет с литовским «Жальгирисом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Олимпиакос Греция  –  Монако Монако
Дата проведения
27 октября, 19.45, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

Маккаби Плейтика Израиль  –  Панатинаикос Греция
Дата проведения
27 октября, 21.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча

Партизан Сербия  –  Жальгирис Литва
Дата проведения
27 октября, 21.30, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Валенсия Испания  –  Альба Германия
Дата проведения
27 октября, 21.30, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Реал Испания  –  Виртус Италия
Дата проведения
27 октября, 21.45, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче Турция – 4-0, Олимпиакос Греция – 4-0, Баскония Испания – 3-2, Альба Германия – 3-1, Маккаби Израиль – 3-1, Милан Италия – 3-1, Монако Франция – 3-1, Барселона Испания – 2-2, Анадолу Эфес Турция – 2-2, Жальгирис – 2-2, Реал Испания – 2-2, Панатинаикос Греция – 1-3, Виртус Италия – 1-3, Партизан Сербия – 1-3, Виллербан Франция – 1-3, Валенсия – 1-3, Црвена Звезда Сербия – 0-4, Бавария Германия – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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