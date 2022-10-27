Евролига. «Олимпиакос» – «Монако», «Реал» встретится с «Виртусом» и другие матчи
Сегодня состоятся пять матчей 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Греческий «Олимпиакос» примет «Монако», «Реал» в Мадриде встретится с итальянским «Виртусом».
Сербский «Партизан» сыграет с литовским «Жальгирисом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 октября, 19.45, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 27 октября, 21.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 27 октября, 21.30, «Штарк Арена»
- Дата проведения
- 27 октября, 21.30, «Ла Фонтета»
- Дата проведения
- 27 октября, 21.45, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: Фенербахче Турция – 4-0, Олимпиакос Греция – 4-0, Баскония Испания – 3-2, Альба Германия – 3-1, Маккаби Израиль – 3-1, Милан Италия – 3-1, Монако Франция – 3-1, Барселона Испания – 2-2, Анадолу Эфес Турция – 2-2, Жальгирис – 2-2, Реал Испания – 2-2, Панатинаикос Греция – 1-3, Виртус Италия – 1-3, Партизан Сербия – 1-3, Виллербан Франция – 1-3, Валенсия – 1-3, Црвена Звезда Сербия – 0-4, Бавария Германия – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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