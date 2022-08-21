Лука Дончич исполнил эффектный пас от паркета в матче за Словению

Разыгрывающий отметился эффектной передачей в товарищеском матче за сборную Словении.

Звездный баскетболист направил мяч с дуги в трехсекундную зону с отскоком от паркета. Центровой Майк Тоби воспользовался великолепным пасом и завершил атаку данком.

Всего на счету Дончича 10 очков (2-9 с игры, 1-7 из-за дуги), 6 передач, 5 подборов и 1 перехват за 21:14 на площадке. Словения обыграла Хорватию – 94:88.

Никола Йокич попробует стать MVP третий сезон подряд. За последние 50 лет это удавалось лишь Лэрри Берду