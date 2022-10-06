Евролига. «Панатинаикос» – «Реал», «Бавария» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи
Сегодня пятью матчами стартует новый сезон Евролиги.
Греческий «Панатинаикос» примет испанский «Реал», немецкая «Бавария» дома сыграет с турецким «Фенербахче».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 октября, 21.00, «Астробаль»
- Дата проведения
- 6 октября, 21.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 6 октября, 21.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 6 октября, 21.30, «Ла Фонтета»
- Дата проведения
- 6 октября, 21.30
Положение команд: Альба Германия – 0-0, Анадолу Эфес Турция – 0-0, Монако Франция – 0-0, Баскония Испания – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0, Милан Италия – 0-0, Барселона Испания – 0-0, Бавария Германия – 0-0, Фенербахче Турция – 0-0, Виллербан Франция – 0-0, Маккаби Израиль – 0-0, Олимпиакос Греция – 0-0, Панатинаикос Греция – 0-0, Партизан Сербия – 0-0, Реал Испания – 0-0, Валенсия – 0-0, Виртус Италия – 0-0, Жальгирис – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри
Новая Евролига без наших клубов: кто поборется за титул? за кем следить? как смотреть?
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