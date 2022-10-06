Евролига. «Панатинаикос» – «Реал», «Бавария» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи

Теги Жальгирис результаты Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Маккаби Плейтика Панатинаикос OPAP Баскония Реал AX Армани Эксчейндж Милан Валенсия LDLC АСВЕЛ Виллербан Бавария Баскетбол

Сегодня пятью матчами стартует новый сезон Евролиги.

Греческий «Панатинаикос» примет испанский «Реал», немецкая «Бавария» дома сыграет с турецким «Фенербахче».

Евролига

Регулярный чемпионат

LDLC АСВЕЛ Франция  –  AX Армани Эксчейндж Милан Италия
Дата проведения
6 октября, 21.00, «Астробаль»
Онлайн матча

Панатинаикос OPAP Греция  –  Реал Испания
Дата проведения
6 октября, 21.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Маккаби Плейтика Израиль  –  Жальгирис Литва
Дата проведения
6 октября, 21.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча

Валенсия Испания  –  Баскония Испания
Дата проведения
6 октября, 21.30, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Бавария Германия  –  Фенербахче Беко Турция
Дата проведения
6 октября, 21.30
Онлайн матча

Положение команд: Альба Германия – 0-0, Анадолу Эфес Турция – 0-0, Монако Франция – 0-0, Баскония Испания – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0, Милан Италия – 0-0, Барселона Испания – 0-0, Бавария Германия – 0-0, Фенербахче Турция – 0-0, Виллербан Франция – 0-0, Маккаби Израиль – 0-0, Олимпиакос Греция – 0-0, Панатинаикос Греция – 0-0, Партизан Сербия – 0-0, Реал Испания – 0-0, Валенсия – 0-0, Виртус Италия – 0-0, Жальгирис – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри

Новая Евролига без наших клубов: кто поборется за титул? за кем следить? как смотреть?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные