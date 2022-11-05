Паскаль Сиакам получил травму паховых мышц в матче с «Далласом»

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Форвард «Торонто» Паскаль Сиакам получил травму паховых мышц в матче с «Далласом» (110:111) в пятницу.

Сиакам вынужденно покинул площадку в третьей четверти, когда поскользнулся правой ногой и рухнул на паркет.

Лидер «Рэпторс» успел отыграть 31 минуту, набрав 18 очков, 7 подборов и 6 передач.

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