Паскаль Сиакам получил травму паховых мышц в матче с «Далласом»
Форвард «Торонто» Паскаль Сиакам получил травму паховых мышц в матче с «Далласом» (110:111) в пятницу.
Сиакам вынужденно покинул площадку в третьей четверти, когда поскользнулся правой ногой и рухнул на паркет.
Лидер «Рэпторс» успел отыграть 31 минуту, набрав 18 очков, 7 подборов и 6 передач.
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