Паскаль Сиакам получил травму паховых мышц в матче с «Далласом»

Форвард получил травму паховых мышц в матче с (110:111) в пятницу.

Сиакам вынужденно покинул площадку в третьей четверти, когда поскользнулся правой ногой и рухнул на паркет.

Лидер «Рэпторс» успел отыграть 31 минуту, набрав 18 очков, 7 подборов и 6 передач.

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