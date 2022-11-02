Паскаль Сиакам лучше всех в НБА преодолевает дабл-тим, Кайри – 2-й, Дончич – 3-й

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Форвард «Торонто» Паскаль Сиакам отметился важным статистическим достижением.

«Рэпторс» набирают в среднем по 1,4 очка каждый раз, когда камерунский баскетболист попадает в дабл-тим. Это лучший результат среди всех игроков НБА.

На втором месте по эффективности преодоления двойной опеки находится разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг, на третьем – лидер «Далласа» Лука Дончич. Они создают по 1,3 очка для своей команды в подобных ситуациях.

Показатели 1,2 очка и более также имеют Энтони Эдвардс («Миннесота»), Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») и Фред Ванвлит («Торонто»).

Примечательно, что атакующий защитник «Филадельфии» Джеймс Харден чаще всех в НБА попадает в дабл-тим (около 20 раз за матч), но не отличается высокой эффективностью преодоления данных ситуаций (менее 1 очка).

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