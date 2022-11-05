Скотти Барнс стал самым молодым игроком «Рэпторс», который оформил трипл-дабл

Форвард оформил трипл-дабл в матче с (110:111) в пятницу.

На счету лучшего новичка минувшего сезона НБА 11 очков, 11 подборов и 10 передач за 38 минут.

Барнс (21 год, 95 дней) стал самым молодым игроком в истории «Рэпторс», который сделал трипл-дабл.

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