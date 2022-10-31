Бен Симмонс может пропустить матч против «Индианы» из-за боли в колене

Участие защитника в сегодняшнем матче против «Индианы» находится под вопросом из-за боли в левом колене, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Симмонс в нынешнем сезоне пока не пропустил ни одного матча, набирая 6,2 очка, 6,5 подбора, 7,2 передачи, 1,2 перехвата и 0,7 блок-шота в среднем за игру.

«Нетс» начали сезон с пяти поражений в шести матчах.

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