Ирвинг неделю игнорировал владельца «Нетс» после антисемитского поста

Владелец Джозеф Цай в течение почти недели призывал Кайри Ирвинга извиниться за продвижение антисемитского фильма, пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Отмечается, что Цай давал Ирвингу несколько шансов исправить сложившуюся ситуацию, но игрок так и не ответил ни на одно из его текстовых сообщений.

В четверг «Нетс» опубликовали заявление, из которого следует, что Ирвинг дисквалифицирован как минимум на 5 матчей. Спустя несколько часов разыгрывающий все же написал пост с извинениями в социальных сетях.

Инвестиции в бывших зеков и дом для семьи Джорджа Флойда. Кайри Ирвинг – еще и специфичный бизнесмен