Журналист Ник Фридель: «С высокой долей вероятности Ирвинг покинет «Нетс»
Журналист ESPN Ник Фридель считает, что разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг может покинуть команду после антисемитского скандала.
«Думаю, с высокой долей вероятности это произойдет. Многие сотрудники клуба устали от всех этих скандалов», – заявил Фридель.
В четверг «Нетс» опубликовали заявление, из которого следует, что Ирвинг дисквалифицирован как минимум на 5 матчей за продвижение антисемитского фильма и отсутствие извинений.
Спустя несколько часов разыгрывающий все же написал пост с извинениями в социальных сетях.
Инвестиции в бывших зеков и дом для семьи Джорджа Флойда. Кайри Ирвинг – еще и специфичный бизнесмен
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