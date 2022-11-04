Журналист Ник Фридель: «С высокой долей вероятности Ирвинг покинет «Нетс»

Журналист ESPN Ник Фридель считает, что разыгрывающий Кайри Ирвинг может покинуть команду после антисемитского скандала.

«Думаю, с высокой долей вероятности это произойдет. Многие сотрудники клуба устали от всех этих скандалов», – заявил Фридель.

В четверг «Нетс» опубликовали заявление, из которого следует, что Ирвинг дисквалифицирован как минимум на 5 матчей за продвижение антисемитского фильма и отсутствие извинений.

Спустя несколько часов разыгрывающий все же написал пост с извинениями в социальных сетях.

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