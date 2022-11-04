«Извинения – хороший первый шаг». «Нетс» не собираются отчислять Ирвинга

Генеральный менеджер прокомментировал извинения Кайри Ирвинга за продвижение антисемитского фильма.

«Это был хороший первый шаг, но мы хотим, чтобы он предпринял еще несколько шагов, прежде чем снова играть за «Нетс». Теперь ему нужно встретиться с лидерами еврейского сообщества», – сказал Маркс.

Также функционер подчеркнул, что в «Нетс» никогда не поднимался вопрос об отчислении разыгрывающего.

Ирвинг и «Бруклин» в среду объявили о том, что пожертвуют по 500 тысяч долларов на образовательные программы еврейской правозащитной организации «Антидиффамационная лига» после поста баскетболиста с отсылкой к фильму «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который содержит антисемитские клише.

«Антидиффамационная лига» отказалась принимать деньги и заявила, что Ирвинг не чувствует ответственности за свои действия. «Нетс» также публично осудили разыгрывающего и отстранил его на 5 матчей. Спустя несколько часов после остранения Ирвинг выложил пост с извинениями в социальных сетях.

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